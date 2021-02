Baresi che hanno fatto la storia di Bari: Michele Garruba

Altra opera degna di nota di Garruba è rappresentata da ”Eoniade – Della transazione della miracolosa immagine di Maria S.S. di Costantinopoli nella città di Bari celebrata in quella Cattedrale nel primo martedì di marzo dell’anno 1833” (Napoli, Tipografia dentro la Pietà dei Turchini, 1834, ristampata in Bari da Cannone nel 1846).



Com’è noto il quadro della Madonna di Costantinopoli o Odegitria, si vuole dipinto da San Luca e Garruba scrisse il testo per immortalare la memoria dell’avvenimento. Nell’appendice aggiunge una breve dissertazione per dimostrare che l’evangelista San Luca sia stato pittore, e la cronaca della festa celebrata a Bari nell’anno 1772, quando la sacra immagine fu coronata.



La cosa più importante è che gli scritti di Garruba, come riporta Pasquale Sorrenti (1927-2003), nel suo libro “I Baresi” (Tipolitografia Mare), riguardano Bari, per cui non possiamo che essere fieri di questo grande personaggio che ha onorato la Terra barese e la sua storia.