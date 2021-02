Tennis, Atp Cup: l'Italia vince 2-1 contro la Francia

Nel secondo singolare Matteo Berrettini vince 6-4 6-2 contro l’altro francese Gael Monfils. Il romano esibisce in campo pallonetti imprendibili. Monfils cerca di opporsi con gli aces. Berrettini molto valido sotto rete. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori perdono 6-3 6-4 contro i francesi Nicolas Mahut e Edouard Roger Vasselin.

Nell’ATP Cup di tennis maschile a Melbourne in Australia l’Italia vince 2-1 contro la Francia e si qualifica per la semifinale. Nel primo singolare Fabio Fognini vince in due set 6-1 7-6 contro il francese Benoit Paire. Fognini molto efficace col servizio e nelle demivolèè. Paire preciso da fondo campo. Il ligure fa la differenza in positivo con i passanti lungo linea.