Tennis, Australian Open: Osaka e Brady volano in finale

Quarta finale Slam nella sua carriera per la giapponese dopo gli Usa Open 2018, gli Australian Open 2019 e gli Usa Open 2020. Nella seconda semifinale l’americana Jennifer Brady supera 6-4 3-6 6-4 la ceca Karolina Muchova. La Brady è precisa con i pallonetti e gli smash. La Muchova si oppone con imprendibili lungolinea ma non basta per prevalere sulla tennista americana. Per la Brady è la prima finale Slam in carriera.

Nella prima semifinale degli Australian Open di tennis donne a Melbourne la giapponese Naomi Osaka vince 6-3 6-4 contro l’americana Serena Williams. La Williams è poco efficace col dritto. La Osaka fa valere in campo la forza del suo servizio. Commette otto doppi falli però l’americana non riesce a ribaltare la situazione. Determinanti in positivo per la Osaka numerose palle break.