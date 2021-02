Tennis: Fabio Fognini non giocherà il torneo ATP di Santiago in Cile

FRANCESCO LOIACONO - Fabio Fognini non giocherà il torneo ATP di Santiago in Cile di tennis maschile sulla terra rossa tra dieci giorni. Ha dichiarato: “ Quest’anno non sarò presente a Santiago perché devo riposarmi dopo le difficili partite che ho disputato agli Australian Open. Spero di partecipare nel 2022 perché ho bei ricordi del Cile e dei cileni”. Fognini deve allenarsi e prepararsi in modo adeguato ad altri tornei.

Giocherà dal 15 al 21 Marzo il Torneo ATP di Acapulco in Messico sul cemento. Molto probabile la sua partecipazione al Master 1000 di Miami in Florida negli Stati Uniti d’America dal 24 Marzo. Fognini disputerà sicuramente il Torneo di Montecarlo nel Principato di Monaco dal 12 al 18 Aprile.