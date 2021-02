Troppi positivi in scuola del Barese: chiusa fino al primo marzo

BARI - Resterà chiusa fino al 1 marzo la scuola dell'infanzia Lopopolo di Bari. Lo ha stabilito la preside dell'Istituto Falcone Borsellino in seguito a un incremento di casi in sei sezioni su nove del plesso: "In seguito alla comunicazione ricevuta dal dipartimento di Prevenzione della Asl in data 19 febbraio - si legge nella circolare - si dispone la sospensione della didattica in presenza per il solo plesso Lopopolo-Scuola Infanzia a partire dal 20/02/21 fino al 01/03/21. Le lezioni in presenza potranno riprendere lunedì 01/03/2021 dopo parere favorevole del Dipartimento".