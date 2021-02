'Un vuoto nella rete': parte il percorso formativo del centro 'Orizzonti' per accrescere la consapevolezza sull’utilizzo dei social

BARI - Parte questa settimana, a cura del Centro servizi per le famiglie “Orizzonti” di San Pio, nel Municipio V , “Un vuoto nella rete”, il percorso di sensibilizzazione dedicato ai minori e alle loro famiglie con l’obiettivo di accrescerne la consapevolezza sulle dinamiche che sottendono il rapporto con i social network.Gli incontri gratuiti, che si terranno online sulla piattaforma zoom, si svolgeranno, a partire dal prossimo 3 febbraio, i mercoledì della seconda e quarta settimana del mese, dalle ore 17 alle ore 18, condotti da uno psicologo.“Con questo nuovo percorso formativo, che sia aggiunge al programma cittadino di formazione di genitori e docenti, proviamo a guardare da vicino il mondo in cui si muovono i nostri bambini e ragazzi - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - per accompagnarli a conoscere rischi e opportunità legati all’utilizzo della rete, coinvolgendo anche gli adulti di riferimento affinché questi ultimi possano imparare a comprendere meglio i propriU figli, con i loro bisogni e le loro fragilità. È un modo per ripensare le dinamiche intrafamiliari creando nuovi spazi di condivisione di esperienze che possano avvicinare adulti e minori aiutando in particolare i primi sia a riconoscere i fattori di rischio legati all’uso della rete, sia a valorizzare i bisogni emotivi più profondi dei bambini e degli adolescenti”.Le attività formative saranno completate dai gruppi di parola e confronto tra genitori e dagli sportelli di ascolto sociale, pedagogico e psicologico per genitori, docenti, minori e adolescenti sul territorio cittadino, su appuntamento in sede o in remoto contattando le diversi sedi dei Centri servizi per le famiglie.