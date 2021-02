VENEZIA — Il bollettino della regione Veneto riporta 708 nuovi casi e 31 decessi nelle ultime 24 ore. Negli ospedali prosegue il calo dei ricoveri in area non critica, con 1.538 pazienti (-29); stabile invece la situazione nelle terapie intensive, con 170 ricoverati. Il presidente Luca Zaia: "Considerando che l'Rt dovrebbe essere tra 0,71 e 0,72 e l'incidenza sotto 100, sono dati che, essendo adesso nelle ore della classificazione, ci dovrebbero confermare in zona gialla".