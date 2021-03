8 marzo, Cialdella (psicologa): "Le donne le più colpite da crisi pandemia, serve cambio di passo"

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2021 - La dichiarazione della Dott.ssa Maddalena Cialdella, psicologa psicoterapeuta, in occasione della Giornata internazionale della donna: "E' un 8 Marzo, diverso, questo. Lo sappiamo bene, una Giornata internazionale della donna che ci impone una riflessione differente: lontane nei nostri incontri via web. Nella pandemia proprio le donne, lo dicono i dati, hanno pagato un prezzo più alto. Cosa vuol dire essere donna oggi lo capisci dai numeri dell'Istat: aumento drammatico dei femminicidi nel nostro paese; posti di lavoro persi che al 99 per cento sono quelli della componente femminile della forza produttiva. E una condizione femminile generale ancora lontana da un orizzonte di diritti pienamente riconosciuti: tutto questo impone alle donne di essere madri e lavoratrici al prezzo di grandi sacrifici, rinunce, compromessi. Incontro continuamente queste donne, vedo le loro ferite, ascolto le macerie emotive lasciate dall’esperienza di essere madri, mogli, compagne abbandonate a sé stesse senza supporti sociali adeguati. Questo moltiplica il loro senso di solitudine e impotenza. Credo sia arrivato il momento, non più procrastinabile di un cambio di passo che parta dall’idea che una donna è e può essere madre e lavoratrice con la speranza che i servizi territoriali diventino concretamente punti di riferimento a sostegno di queste donne e di tutte quelle che oggi sono chiamate ad affrontare nuove e sconosciute fragilità".