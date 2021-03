E' stata svelata alle ore 16 italiane di mercoledì 3 marzo l'AMR21, la monoposto che segna il ritorno dell'Aston Martin in Formula Uno. La scuderia britannica, con i piloti Sebastian Vettel (ex Ferrari) e Lance Stroll, erediterà i due posti in griglia precedentemente occupati dalla Racing Point a partire dal 28 marzo, data di inizio del Mondiale 2021 in Bahrain.