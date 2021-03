Basket, Champions: l'Happy Casa Brindisi vince 77-75( col Tofas Bursa

(Happy Casa Brindisi Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata della seconda fase della Champions di basket maschile nel girone I l’ Happy Casa Brindisi vince 77-75 in casa contro i turchi del Tofas Bursa. Primo quarto, Gaspardo 11-9 per i pugliesi. Perkins, 16-9. Willis, 20-15. Bostic, Brindisi prevale 22-15.

Secondo quarto, Bell 24-15 Happy Casa. Christon, 27-26 per i turchi. Bell, 29-27 per i pugliesi. Questo quarto termina in parità, 38-38. Terzo quarto, Thompson 45-41 Happy Casa. Gaspardo, 52-47. Udom, Brindisi trionfa 65-54. Quarto quarto, Thompson 70-60 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Perkins, 77-68.

Bell, Brindisi vince questo quarto e 77-75 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono primi in classifica con 4 punti insieme agli israeliani dell’ Hapoel Holon e agli altri turchi del Pinar Karsiyaka. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Bostic 21 punti e Willis 13. Nei turchi Zubcic 19 punti e Phillip 18. Nella quarta giornata Brindisi giocherà mercoledì 24 Marzo alle 18, 30 fuori casa contro i turchi del Tofas Bursa.