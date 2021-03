San Giuseppe, per la festa degli artigiani il centro comunale di Bari della Confartigianato dona pasti alla mensa dei poveri

BARI - Questo anno per l’emergenza Covid 19 il tradizionale appuntamento per la festa di San Giuseppe della Confartigianato Puglia il Centro comunale di Bari si trasforma in un concreto gesto di solidarietà.Il 19 marzo alle ore 17 una rappresentanza degli associati si incontrerà, nel rispetto delle normative vigenti, alla mensa dei poveri di via Capruzzi 21. Grazie alla disponibilità delle suore missionarie della carità (seguaci di Madre Teresa di Calcutta) il Centro Comunale di Bari di Confartigianato potrà preparare e donare alimenti a quanti ne avranno bisogno.“L’ultimo anno è stato difficile per tutti, anche per noi artigiani. La povertà è aumentata come le difficoltà e per queste ragioni, per essere vicini alle categorie più deboli, abbiamo deciso di intraprendere un percorso di collaborazione con le suore missionarie della carità che non si limiterà alla sola giornata di San Giuseppe. È una volontà, quella del centro comunale di Bari - afferma Michele Facchini, presidente del Centro comunale di Bari della Confartigianato - di compiere un gesto concreto di solidarietà. Non dobbiamo restare indifferenti. In un anno di sofferenze e restrizioni la possibilità di poter essere di aiuto, di poter fornire un piccolo contributo, è confidare nel bene. Ogni piccola azione di solidarietà è gesto di accoglienza, è modello di generosa umiltà nel solco della tradizione cristiana”.Questo è il primo passo per costruire un sodalizio con le suore missionarie che porterà il Centro comunale di Bari della Confartigianato ad essere sempre più vicino alle loro istanze, organizzando ulteriori iniziative umanitarie e gettando le basi per creare opportunità di lavoro.