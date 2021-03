Basket: il Venezia vince 87-69 a Trieste

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventitreesima giornata di A/1 di basket maschile il Venezia vince 87-69 a Trieste. Primo quarto, Clark 5-3 per i veneti. Fernandez, 9-8 per i friulani. Tonut, 13-12 Venezia. Henry ribalta, 16-13 Trieste. Campogrande, 22-18 per i veneti. Tonut, Venezia prevale 25-21. Secondo quarto, Daye 27-25 per i veneti. Clark, 33-31. Ancora Clark, 37-33. Venezia si impone di nuovo 41-38. Terzo quarto, Daye, 43-38 per i veneti. Tonut, 52-43. Watt, 58-43. De Nicolao, 65-48. Ancora Watt, Venezia trionfa 66-49.

Quarto quarto, Chappell 68-60 per i veneti. Daye, 76-66. Clark, Venezia vince questo quarto e 87-69 tutta la partita. Successo meritato per Venezia. E’ terzo in classifica con 26 punti insieme al Sassari. Migliori marcatori, nei veneti Tonut 23 punti e Clark 16. Nel Trieste Upson 16 punti e Doyle 15. Nella ventiquattresima giornata Venezia giocherà domenica 28 Marzo alle 17,30 in casa contro Milano.