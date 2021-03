Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 74-68 a Brescia

(via Happy Casa Brindisi Fb)





Quarto quarto, Visconti 61-52 Happy Casa. Moss tiene in partita Brescia, però 61-54 per i pugliesi. Crawford mantiene in gara i lombardi, ma 62-58 Happy Casa. Thompson, 66-60. Perkins, 68-62. Willis, 70-67. Bostic, 72-68. Perkins, Brindisi vince questo quarto e 74-68 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Sono secondi in classifica con 32 punti insieme alla Virtus Bologna. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Bostic 22 punti e Thompson 18. Nei lombardi Kalinoski 22 punti e Vitali 12. Nella venticinquesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà sabato 3 Aprile alle 17 fuori casa contro il Cantù.

Nella ventiquattresima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 74-68 a Brescia. Primo quarto, Kalinoski 8-7 per i lombardi. Vitali, 13-12. Bostic per i pugliesi, questo quarto termina in parità, 17-17. Secondo quarto, Burns 27-21 Brescia. Krubally tiene in corsa l’ Happy Casa ma 27-23 per i lombardi. Perkins e Bostic, 36-29 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Brindisi prevale 42-31. Terzo quarto, tripla per Bostic 45-31 Happy Casa. Perkins, 49-38. Krubally, 52-44. Thompson, 57-46. Bostic, 59-50. Brindisi trionfa 60-52.