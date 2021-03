Come riparare un video per bambini quando non funziona

Quando un video per bambini non funziona, è sempre un problema soprattutto se possa trattarsi di un video formativi per bambini, importanti in questo periodo di insegnamento a distanza. Per permettere la riparazione ottimale dei video, come quelli di youtube, è possibile utilizzare uno strumento di riparazione. Se ne abbiamo provate tutte, come ad esempio riavviare il nostro pc o smartphone e controllato che le scheda audio siano ben collegati affinché il vostro video youtube funzioni, ma senza esito, c'è il software Wondershare Repairit può aiutare a riparare il video e risolvere anche il problema audio.Il software Reparit permette di scegliere quale tipologia di riparazione utilizzare per i video : rapida ed avanzata. La riparazione rapida, permette di effettuare velocemente il processo di riparazione controllando e correggendo vari errori del video sul dispositivo, mentre quello avanzato, analizza attentamente i dati del video, riuscendo a riparare più file simultaneamente. Il software Reparit, permette di riparare molti video danneggiati o corrotti grazie alla capacità di supportare formati video MOV, MP4, M4V, M2TS, MKV, MTS, 3GP, AVI, FLV, tra cui l'ultimo formato video INSV, supportando le telecamere dei principali marchi come Canon, Nikon, Sony, GoPro, DJI, ecc.Il software si dimostra utile, anche per risolvere problemi generici che sono dati da video 3GP che possa risultare danneggiato o corrotto, oppure causato per un browser non aggiornato. Ricoverit , nella versione 9.5, permette di poter visualizzare in anteprima il video riparati, prima di procedere alla riparazione nei formati AVI, FLV, MTS, M2TS e MKV, mentre nella funzione avanzata permette di trovare una soluzione adatta per la riparazione dei video gravemente danneggiati. Repairit, in questo modo garantisce un aiuto istantaneo ed efficace per i video, al di là che possa essere una registrazione, riprese, conversione o elaborazione.Il Wondershare Repairit, garantisce funzionalità esclusive avanzate che lo rendono uno dei migliori strumenti di riparazione video, come la Riparazione Avanzata Migliorata che permette di aggiungere un campione con cui riparare un video che risulti gravemente danneggiato. Questo sistema permette di avere un maggiore percentuale di successo in quanto permette di selezionare un campione adatto.