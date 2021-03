Dopo aver indossato la maglia azzurra con la quale si laureò campione del Mondo in Germania nel 2006, Daniele De Rossi "torna" in Nazionale. E questa volta per indossare la tuta a fianco di Roberto Mancini. L'ex centrocampista della Roma farà parte del gruppo dei collaboratori tecnici del selezionatore italiano, assieme a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Fausto Salsano e Giulio Nuciari.