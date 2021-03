Fauci: "Variante sudafricana pericolosa"

CITTA' DEL CAPO — Tra le varianti emerse del coronavirus la più problematica sembra quella sudafricana: lo ha spiegato l’immunologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infections Diseases (Niaid). Fauci ha passato in rassegna 5 varianti emerse finora negli Stati Uniti: quella britannica, che “aumenta la trasmissibilità e probabilmente la gravità della malattia, ma è ben coperta dai vaccini finora autorizzati e quella sudafricana, che sembra la più problematica, perché aumenta probabilmente la trasmissibilità, riduce in parte l’efficacia di alcuni vaccini e in vitro sembra anche diminuire quella degli anticorpi monoclonali. Fortunatamente per noi i vaccini che abbiamo proteggono tutti in qualche modo dalle varianti, anche se in grado minore”.