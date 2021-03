Guida all'uso delle mascherine chirurgiche e Ffp2

ROMA - Oltre al distanziamento e al lavaggio delle mani, coprire completamente bocca e naso è l'indicazione principale per evitare il contagio. Sono due i tipi di mascherine più utilizzati in Italia per difendersi: le chirurgiche e le usa e getta Ffp2.Il Ministero della salute ha prodotto un video spot che spiega quando indossarla e come usarla in sicurezza. Le principali raccomandazioni:prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone (per almeno 40-60 secondi) o con una soluzione alcolica (per almeno 20-30 secondi) indossa, manipola e togli la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci, avendo cura di non toccare la parte interna accertati di aver indossato la mascherina nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la parta colorata è quella esterna) posiziona correttamente la mascherina, facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani quando diventa umida, sostituisci la mascherina con una nuova e non riutilizzarla: sono maschere mono-uso gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani in caso di mascherine lavabili, procedere alle operazioni di lavaggio a 60°C con comune detersivo o secondo le istruzioni del produttore (se disponibili); talvolta i produttori indicano anche il numero massimo di lavaggi possibili senza riduzione della performance della mascherina dopo avere maneggiato una mascherina usata equando ci si toglie la mascherina, effettua il lavaggio o l’igiene delle maniAnche l'ha prodotto diversi materiali per mostrare come usarle e smaltirle correttamente. I materiali sono raccolti nella sezione Mascherine sul sito ISS:il poster Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire le mascherine nell’uso quotidianoil poster Come raccogliere e gettare mascherine e guanti monouso, anche suddiviso in 3 mini-poster singoli:♦ smaltimento mascherine e guanti a casa se non sei positivo♦ smaltimento mascherine e guanti a casa se sei positivo♦ smaltimento mascherine e guanti a lavoroil rapporto ISS Covid-19 n. 26/2020 - Gestione e smaltimento di mascherine e guanti monousoL'Istituto superiore di sanità precisa che mascherine e guanti vanno smaltiti con i rifiuti indifferenziati, ma per precauzione vanno sempre posti prima dentro un altro sacchetto chiuso, per evitare contatti da parte degli operatori ecologici.