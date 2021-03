Hai spostato in avanti l'orologio? Da oggi in vigore l'ora legale

L’Italia ha detto no! Nel nostro Paese infatti resterà ancora in vigore il doppio orario. Il Governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il governo attuale non ha presentato modifiche al documento. Questo significa che tutto rimane inalterato.



L'Unione Europea ha abolito l'obbligo per i vari Paesi membri di passare da un'ora all'altra: ogni stato dunque sarà quindi chiamato a decidere nei prossimi due anni se rimanere con l'ora solare o adottare quello dell'ora legale come fuso orario.



Entro il 2021 gli stati dovranno scegliere quale fuso orario adottare e non ci saranno più spostamenti di lancetta all'interno della propria nazione. Si tratta di una decisione paradossale per certi versi, con un'Europa suddivisa in tanti fusi orari diversi: varcando la frontiera di Ventimiglia o del Brennero infatti si potrebbe dover portare avanti o indietro le lancette dell'orologio.

ROMA - Lancette in avanti di 60 minuti: un'ora di sonno in meno, ma un'ora di luce in più prima del tramonto. L'orario resterà in vigore fino a fine ottobre. Ma potrebbe anche essere l'ultima volta dell'ora legale in Europa. C'è da segnalare un colpo di scena del cambio tra ora solare e ora legale: è infatti arrivata nei mesi scorsi la decisione dell'Italia, e ha fatto parecchio discutere.