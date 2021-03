ROMA - Il ministero della Salute anticipa la firma delle ordinanze da parte di Speranza. La Sardegna lascia la zona bianca e il Molise torna in arancione. Confermata la permanenza della Puglia e della Campania in zona rossa, che a questo punto dovrebbero rimanere sino a Pasqua nella stessa zona.Sono 25.735 i nuovi contagiati Covid nelle ultime 24 ore in Italia. I tamponi effettuati sono 364.822 e il tasso di positività è stabile al 7,1% (+0,0%). Sono 386 le vittime (ieri 423), 16.292 i guariti, le terapie intensive crescono di 31 e i ricoveri di 164. I vaccinati totali salgono a 7.428.407.