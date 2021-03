Il Lecce pareggia 0-0 al Via del Mare con l'Entella

- Nella settima giornata di ritorno di Serie B il Lecce pareggia 0-0 in casa contro l’Entella. Nel primo tempo la squadra di Eugenio Corini propositiva. Mancosu non inquadra la porta. Pettinari va vicino al gol. Nel secondo tempo i salentini aumentano i ritmi del gioco. Rodriguez non concretizza una buona occasione. La squadra di Vincenzo Vivarini in contropiede. Nizzetto va a un passo dal vantaggio. I pugliesi incisivi. Stepinski non riesce a schiacciare di testa nella porta dell’Entella su cross di Mancosu. Il Lecce è settimo in classifica con 40 punti insieme al Cittadella.