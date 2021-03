Speranza: "In area rossa didattica a distanza"

ROMA — "L'innovazione più rilevante di questo Dpcm, nel merito, riguarda le scuole. La variante inglese, in questo momento prevalente, ha una particolare capacità purtroppo di penetrazione nelle fasce generazionali più giovani e questo ci ha portato, dopo aver ricevuto il parere da parte del Cts a determinare una scelta: ovvero che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno con didattica a distanza e la stessa Dad avverrà nei territori in cui il tasso di incidenza su 100mila abitanti in 7 giorni sarà pari o superiore a 250", così il ministro della Salute, illustrando i punti principali del Dpcm sull'emergenza Covid.