Serie A: Morata-Chiesa-Ronaldo, la Juventus stende lo Spezia

(via Juventus Fb)

Nell’anticipo della 25esima giornata di serie A, la Juventus, falcidiata dalle assenze, ha battuto lo Spezia per 3 a 0, riscattando lo stop rimediato a Verona. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0 a 0 in cui lo Spezia si è avvicinato più volte all’area bianconera, sono stati i cambi di Pirlo a cambiare il corso del match.Gli ingressi, nella ripresa, di Morata e Bernardeschi hanno confezionato il gol del vantaggio. Al 62' l'ex giocatore della Fiorentina ha trovato in area l’attaccante spagnolo, bravo a battere Provedel da pochi passi. Al 71' Chiesa ha firmato la rete del raddoppio. L’esterno italiano si è visto prima ribattere la conclusione dall’estremo difensore avversario e poi ha ribadito in rete sulla respinta.Ronaldo ha arrotondato il punteggio all'89' finalizzando una ripartenza bianconera con un tiro rasoterra dal limite dell’area. Nel finale lo Spezia avrebbe potuto accorciare le distanze ma Szczesny ha ipnotizzato Galabinov dagli undici metri.