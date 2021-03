Il Lecce travolge 4-0 fuori casa la Reggiana

- Nella ventottesima giornata di Serie B il Lecce vince 4-0 fuori casa contro la Reggiana. Nel primo tempo al 16’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Coda su rigore concesso per un fallo di Costa su Pettinari. Al 28’ raddoppia lo sloveno Majer, tiro da fuori area. Al 32’ Coda realizza il terzo gol con un tiro al volo su cross di Pettinari. Nel secondo tempo al 37’ Stepinski segna la quarta rete su rigore dato per un fallo di Lunetta su Nikolov. Successo importante per il Lecce. E’ quinto in classifica con 43 punti.