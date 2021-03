Intimissimi Uomo celebra la Festa del papà per ricordargli quanto è speciale

Intimissimi Uomo vuole celebrare la Festa del Papà con qualcosa che gli faccia capire quanto sono speciali. Proposte di underwear e easywear, una collezione ampia e variegata per adattarsi ad ogni mood e personalità.

Capi di abbigliamento comfy e versatile per essere indossati in casa ma non solo. Le fantasie sono basic e pulite e accanto alla tinta check, un intramontabile.

Per chi invece cerca un regalo divertente e mai scontato, l’abbinata boxer con calzino in coordinato è la scelta ideale per i papà che amano sperimentare anche nell’underwear ed ecco moltiplicarsi di mix’n’match a fantasia righe, polkadot, pappagalli, all’insegna dell’irriverenza e delle spontaneità.