Kessiè salva il Milan

Nella ripresa sono gli ospiti a fare la voce grossa, con Romagnoli che al 49' salva sulla linea un colpo di testa di Nestorovski, innescato dal cross di Pereyra e al 68' i friulani trovano la via del vantaggio grazie a Bacao, bravo a svettare su calcio d'angolo di De Paul, deviando il pallone di testa trovando Donnarumma, poco reattivo.





Gli uomini di Pioli appaiono poco convinti senza Ibrahimovic e senza idee, e cercano di creare qualche occasione con conclusioni a limite dell'area. Il pareggio inaspettato arriva al 97' quando Stryger Larsen commette l'ingenuità di toccare con la mano un cross di Rebic. Per l'arbitro è rigore: dal dischetto Kessié buca Musso per l'1-1 che per gli uomini di Gotti sa di beffa.

Il Milan sotto tono contro l'Udinese, che evita la sconfitta grazie al rigore di Kessiè nei minuti finali del match. Nel primo tempo il Diavolo prova a trovare spazi nella retroguardia friulana ma non crea nessuna occasione degna di nota.