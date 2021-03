Maltempo, Coldiretti: 9 comuni su 10 a rischio frane e alluvioni

ROMA - Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane, smottamenti o alluvioni (91,1%). E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo con allagamenti e smottamenti che a Monterotondo, vicino Roma, hanno coinvolto alcune auto lasciate in sosta.

Sono infatti saliti a 7275 i comuni – sottolinea la Coldiretti – con parte del territorio in pericolo di dissesto idrogeologico dove – sottolinea la Coldiretti – si abbattono eventi metereologici estremi. Siamo di fronte – continua la Coldiretti alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Una situazione che – conclude la Coldiretti – va affrontata con un crescente impegno nella pianificazione e nella manutenzione del territorio.