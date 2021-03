Milan-Man United 0-1, rossoneri fuori dall'Europa League

(via Ac Milan fb)





I rossoneri cercano di reagire prima con Saelemaekers e poi Ibrahimovic ma in entrambe le occasioni trovano la respinta del portiere Henderson. Il Milan, dopo 5 minuti di recupero, si arrende e lascia il pass dei quarti agli avversari inglesi.

- Il Milan dice addio al suo sogno europeo, condannato dal gol di Pogba nella ripresa. Primo tempo equilibrato con il Milan, bravo a bloccare la pressione offensiva degli inglesi con Donnarumma che non è chiamato a nessun intervento. Nella ripresa, con l'ingresso di Pogba, i Red Devils trovano il vantaggio bravo ad approfittare di una mischia in area e fa partire un siluro su cui Donnarumma non può far nulla.