Noicàttaro, i luoghi della cultura: l’importanza strategica della biblioteca comunale

Una nuova idea di biblioteca, polo innovativo e attrattivo della cultura di Noicattaro, ma anche luogo di incontro, di scambio e condivisione: una “piazza del sapere”.

È il tema dei due appuntamenti organizzati dal Presidio del Libro di Noicàttaro per discutere dell’importanza strategica della biblioteca comunale. Il primo incontro in modalità virtuale sarà mercoledì 31 marzo alle ore 19, per presentare il percorso di formazione laboratoriale organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Presidio del Libro di Noicàttaro, dal titolo “I luoghi della cultura. Importanza strategica della biblioteca comunale”.

Interverrà l’assessore alla Cultura e Turismo della Regione Puglia Massimo Bray, il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato, l’assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Noicàttaro Germana Pignatelli, la progettista e autrice Antonella Agnoli e lo scrittore Christian Raimo.

Il secondo appuntamento è atteso per mercoledì 7 aprile alla presenza dell’assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Noicàttaro Germana Pignatelli, il docente dell’Università di Foggia Sebastiano Valerio, in rappresentanza dell’associazione Ali di Carta del Presidio del Libro di Noicàttaro Luigi Grande, la bibliotecaria della Biblioteca Comunale G.Di Vittorio di Noicàttaro dottoressa Grazia Stolfa e la progettista e autrice Antonella Agnoli.

“Negli ultimi anni abbiamo migliorato moltissimo i servizi della Biblioteca - spiega l’assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli - e vogliamo farlo anche con i servizi culturali per la comunità. Per questo, nella nostra visione, la biblioteca di Noicàttaro può diventare un polo culturale, centro di una strategia di sviluppo del sistema culturale nojano: luogo di incontro per i cittadini, gli studenti, ma anche per le associazioni culturali, uno spazio aperto in collegamento anche con gli altri presidi culturali come il Centro di Aggregazione Giovanile e il Palazzo della Cultura”.

Gli incontri, infatti, nascono con l’intento di incentivare la fruizione degli spazi della biblioteca ed in particolare della nuova biblioteca, con i suoi spazi raddoppiati e ampliati, contribuendo a trasformarla in un luogo di comunità, in cui i cittadini possono sentirsi vivamente e attivamente responsabili. L’obiettivo è far partire un percorso virtuoso e condiviso, di progettazione dei luoghi di riferimento per la nostra comunità.

“Vogliamo creare uno spazio di comunità: il nostro è un progetto di ‘rigenerazione del sapere’ - conclude il sindaco Innamorato – che coinvolge gli spazi urbani a cominciare dai centri culturali, simbolo della creatività per ogni cittadino e che può diventare motore propulsivo della cultura nojana”.

Gli incontri si terranno su Zoom con libero accesso al seguente link: https://rebrand.ly/iluoghidellacultura