Parasite è il singolo degli Shakalab feat Sud Sound System e Inoki

Da Venerdì 26 Marzo sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali “Parasite”, il nuovo singolo degli Shakalab feat Sud Sound System e Inoki. Il brano, già disponibile in pre - order, esce su etichetta Believe Digital e anticipa l’uscita di nuovo album della band atteso per la primavera del 2021.

Considerata come una delle più interessanti e storiche reggae band italiane in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito elementi reggae, soul, hip hop e sorprendenti melodie vocali, Shakalab dopo l’apprezzatissimo singolo “Giganti” in collaborazione con la reggae star internazionale Alborosie e il producer Shablo con “Parasite” tornano in grande stile con la consolidata collaborazione con i salentini Sud Sound System e il veterano del rap italiano Inoki, fresco di nuovi riconoscimenti per l’uscita del disco “Medioego".

Parasite, brano chiaramente ispirato al pluripremiato film del regista corerano Bong Joon – Ho porta l’attenzione verso tematiche scomode e antisistemiche.

Il parassita, viene rappresentato all’interno del pezzo come un insetto, una cimice o un avvoltoio, ma anche come un predatore senza scrupoli, un approfittatore, un arrampicatore sociale. Il significato letterale della parola infatti, si scontra con il significato metaforico, dando vita ad un tema che viene trattato nel brano sotto tutti i punti di vista e che descrive una realtà cinica e spietata dove il “parassita" è sempre pronto ad approfittarne.

“Siamo molto felici di tornare a lavorare con i nostri amici Sud Sound system, con loro ci sentiamo pienamente noi stessi, è come se parlassimo la stessa lingua e ci troviamo subito al primo colpo. Anche con Inoki nonostante sia la prima nostra collaborazione insieme ci siamo trovati davvero bene sin da subito”

“Nella definizione classica, per parassita si intende un organismo che vive alle spese di un altro organismo, ma nel caso degli umani è un sostantivo usato spesso per descrivere una determinata condizione economica e sociale.

Il nostro invito – dichiara la band - è quello di fare leva sull’empatìa e scoprire che spesso si guarda il mondo da due prospettive opposte, si punta il dito sul vicino di casa, su un mendicante per strada o su una persona che arriva disperata nel nostro paese in cerca di fortuna, senza pensare che è il sistema che ti suggerisce di farlo e dimenticandosi che un domani chiunque potrebbe essere in quella stessa condizione, noi stessi compresi. Il vero parassita per noi è chiunque guadagni su queste divisioni, chiunque alimenti il divario fra ricchi e poveri per trarne profitto. Loro sì che vivono alle spese di un altro organismo: l’umanità.”

La canzone è una fresca esplosione di elementi diversi in cui sonorità rap e urban s’intrecciano perfettamente con l’inconfondibile stile reggae con il quale la band ha abituato da sempre la sua fan base. Grazie ad un sound ammaliatore e ad un flow elettrizzante e cantilenato “Parasite” è così un brano di grande impatto che ben rispecchia l’evoluzione in corsa della band.

Attraverso “Parasite” Shakalab dimostrano ancora una volta di essere una band estremamente versatile in grado di intercettare le tendenze del momento, proponendosi in una chiave sempre attuale e all’avanguardia, spaziando agilmente tra diversi generi e stili musicali, senza dimenticare la loro forte vocazione reggae.