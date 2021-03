MILANO - Partenza in forte calo per la seduta di Borsa a Milano. L'indice Ftse Mib cede l'1,42% e sul listino pesa il tonfo di Tim (-4%) in avvio di seduta che perde buona parte del vantaggio acquisito nell'ottava. Pesanti anche Poste (-1,16%) che sta presentando il nuovo piano, Bper (-3%) ed Eni (-2,6%). Solo Enel (+1,08%) in rialzo e Diasorin (+1,3%).