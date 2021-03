Pomodoro Napoli IGP, Gatta: “Sfregio a fatica e orgoglio della Puglia. Giunta si opponga”

BARI - “Il sudore, l’amore per la terra e l’incessante ‘collaborazione con la natura’ di uomini e donne della Puglia: è così che la nostra terra, in particolare la provincia di Foggia, è arrivata a produrre circa il 90% dei pomodori italiani e sentire oggi che un’altra Regione ambisce ad ascriversi meriti non suoi è qualcosa di assurdo ed incomprensibile". Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta."Per questo, chiediamo che la Giunta regionale esperisca ogni strada utile per ostacolare la richiesta del marchio IGP del pomodoro ‘di Napoli’, che in realtà è della Daunia! Ci sarebbe da ridere, se non fosse un tentativo di sfregio nei confronti della fatica di produttori e lavoratori che già operano in un contesto ricco di difficoltà. Su questo, tutta la Puglia, senza distinzione di colore politico, deve far sentire la sua voce e difendere la paternità di un prodotto che non è solo strumento di guadagno ma identitario per il nostro territorio”, ha aggiunto.