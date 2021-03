Roma-Napoli 0-2: Mertens stende i giallorossi

Vittoria importantissima quella del Napoli che, allo stadio Olimpico, batte la Roma 2-0 grazie alla doppietta di Mertens che regala i tre punti della vittoria a Gattuso che si avvicina alla zona Champions, ora distante di due lunghezze. Sconfitta amara, invece, per la Roma che, in campionato, non riesce a trovare la spinta che ha in Europa League perdendo ancora un big match contro una rivale diretta.Il Napoli parte subito bene mettendo la Roma in difficoltà che deve respingere gli attacchi degli uomini di Gattuso, determinati a cercare la vittoria. Il Napoli, dopo alcuni tentativi, sblocca il risultato con Mertens. Il vantaggio galvanizza gli uomini di Gattuso che trovano la spinta per accelerare e cercare il raddoppio per chiudere la partita. Il 2-0 per gli uomini di Gattuso arriva così al '34. A firmarlo è, ancora una volta, Mertens che di testa il suo centesimo gol in Serie A con la maglia del Napoli. La Roma subisce il colpo ma prova a reagire con Cristante senza, tuttavia, riuscire ad accorciare le distanze.Nella ripresa, il Napoli dà l'impressione di riuscire a controllare la partita tenendo bene il campo. La Roma, tuttavia, ci prova prima con Pedro e, poi, con Pellegrini che coglie un clamoroso palo. Fonseca prova a dare la scossa alla squadra inserendo gli spagnoli Borja Mayoral, Carles Perez e Villar al posto di Dzeko, Pedro e Diawara, ma il risultato non cambia. Al novantesimo, Gattuso può gioire per la conquista di tre punti importanti che lo avvicina alla zona Champions.