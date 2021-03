Sanremo: positiva ballerina Rai

SANREMO — Una ballerina del corpo di ballo della Rai è risultata positiva al tampone antigenico effettuato nella tarda mattinata di oggi nelle tende in piazza Borea d’Olmo, a pochi passi dal teatro dell’Ariston. La ragazza, che si sarebbe dovuta esibire questa sera, è in quarantena mentre sono in isolamento precauzionale le sue colleghe. E’ il sesto caso positivo riscontrato dal personale della Asl 1 di Imperia su oltre 5mila tamponi effettuati durante la settimana del festival a tutti gli addetti ai lavori. Prima di lei un orchestrale Rai, una ballerina di Elodie, un tecnico di Radio Rai, due collaboratori di Irama e un giornalista del TgR Liguria.