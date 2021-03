Serie C: il Bari torna al terzo posto

(via Ssc Bari Fb)

Dopo aver sconfitto la Paganese per 2-0 nell'anticipo della trentatreesima giornata di Serie C disputatosi sabato 27 marzo, il Bari si conferma la terza forza del Girone C della Serie C 2020-21, spodestando il Catanzaro dal terzo posto della graduatoria del raggruppamento centromeridionale. Contro i 56 punti del Bari, i calabresi scendono al quarto posto con 55 punti, per l'1-1 raccolto in casa della Turris nell'incontro disputatosi domenica 28 marzo 2021 a Torre del Greco.