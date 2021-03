Serie C, la Virtus Francavilla espugna Teramo

Miglior esordio sulla panchina della Virtus Francavilla non poteva esserci per Alberto Colombo. L'ex allenatore dell'Alessandria, subentrato all'esonerato Bruno Trocini (fatale lo 0-1 del 17 marzo nel derby infrasettimanale con il Foggia), ha guidato i biancocelesti nella vittoriosa trasferta sull'ostico campo del Teramo, decisa al 48' dalla rete di Nicola Ciccone.In virtù di questo successo, la Virtus Francavilla aggancia il Monopoli e la Turris. Entrambe, rispettivamente fermate dal Covid e dall'esclusione del Trapani dalla Serie C 2020-2021, restano appaiate al dodicesimo posto con 34 punti, nella graduatoria del Girone C.