Serie A, DAZN si aggiudica i diritti tv 2021-2024

La Lega di Serie A, relativamente al campionato di propria competenza, ha assegnato i diritti tv per il triennio 2021-2024 a Dazn. A favore dell'offerta di Dazn hanno votato 16 club contro quattro. Fra questi Genoa, Crotone, Sassuolo e Sampdoria. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a 840 milioni di euro a stagione. L'offerta della piattaforma streaming comprende la trasmissione di 7 partite in esclusiva (pacchetto 1) e 3 partite in co-esclusiva con Sky per il pacchetto 3. (N.Zuccaro)