Grave lutto per Ignazio Boschetto de Il Volo

(Foto Ufficio Stampa)

MILANO - Grave lutto per Ignazio Boschetto, cantante del trio Il Volo. Il padre è morto per un malore improvviso mentre si trovava a Bologna, dove si era trasferito da qualche tempo per stare accanto al figlio. I tre cantanti saranno ospiti mercoledì sera al Festival di Sanremo e presenteranno uno omaggio a Ennio Morricone. E' stato lo stesso Amadeus a confermare in conferenza stampa la loro presenza: "Ci siamo parlati, Ignazio sarà presente e Il Volo ci sarà".