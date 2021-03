Tennis, Musetti e altri 8 Italiani nella top 100 Atp mondiale dalla prossima settimana

Dalla prossima settimana l’Italia avrà nove tennisti tra i primi 100 nella classifica ATP. Sono Matteo Berrettini decimo, Fabio Fognini diciottesimo Yannik Sinner trentaduesimo Lorenzo Sonego trentasettesimo Stefano Travaglia sessantottesimo, Salvatore Caruso ottantaquattresimo Marco Cecchinato ottantanovesimo Lorenzo Musetti novantaquattresimo e Andreas Seppi novantaseiesimo.

Lorenzo Musetti a 19 anni entra nella top 100 mondiale ATP di tennis maschile. Per il giovane tennista è il risultato più importante della sua carriera. Musetti è stato eliminato in semifinale 6-1 6-3 dal greco Stefanos Tsitsipas nel torneo di Acapulco in Messico. Nei quarti di finale il toscano Musetti nato a Carrara aveva vinto 6-4 7-6 contro il bulgaro Grigor Dimitrov.