Tennis: Sinner eliminato dal russo Medvedev nei quarti di finale a Marsiglia

FRANCESCO LOIACONO - Jannick Sinner è stato eliminato 6-2 6-4 dal russo Danil Medvedev nei quarti di finale del torneo di tennis maschile di Marsiglia in Francia. Il diciannovenne altoatesino si è opposto abbastanza bene con i lungolinea ed i pallonetti ma non è bastato per superare Medvedev, numero 3 al mondo nella classifica ATP.

L’ australiano Matthew Ebden ha vinto 4-6 6-4 6-2 contro l’altro russo Karen Khachanov. A Doha in Qatar lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha prevalso 6-3 6-3 sul russo Andrej Rublev e si è qualificato per la finale. Tra le donne a Guadalajara in Messico Elisabetta Cocciaretto ha vinto 6-3 6-0 con l’americana Lauren Davis ed è volata in semifinale. La canadese Eugenie Bouchard ha battuto 6-3 6-0 l’ altra americana Catherine Mc Nally. La ceca Marie Bouzkova ha prevalso 6-4 6-2 contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova. La spagnola Sara Sorribes Tormo si è imposta 6-3 6-3 con l’australiana Astra Sharma.