3BMeteo: ''Weekend con temporali e freddo in Puglia''

BERGAMO - Dopo la breve parentesi anticiclonica che fino a metà settimana ha ristabilito un po' di quiete su buona parte d'Italia, dal Nord Atlantico tornano ad organizzarsi correnti via via più intense che proveranno a guadagnare strada verso il Mediterraneo. Entro il weekend queste riusciranno a spingersi verso sud fino a condizionare il tempo anche su diverse zone d'Italia. L'alta pressione delle Azzorre infatti si limiterà a proteggere la Penisola Iberica e il medio Atlantico, mentre sul suo bordo settentrionale si intensificheranno i flussi nord atlantici che piloteranno una prima perturbazione tra venerdì e sabato in movimento da nord verso sud. Una seconda e più attiva giungerà sabato sera sulle Alpi e scorrerà domenica verso le regioni centro-meridionali, sospinta da intense correnti settentrionali che provocheranno un calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali.

METEO DOMENICA 14 MARZO - Farà il suo ingresso la nuova perturbazione nord atlantica, con un po' di neve sulle Alpi, specie la notte sui settori confinali anche a quote collinari, alcune piogge o rovesci su Triveneto ed Emilia orientale, localmente Lombardia orientale al mattino, in esaurimento in giornata con tendenza a schiarite da ovest. Instabile anche su gran parte delle regioni centrali tirreniche e Sardegna, (possibili temporali sulle aree centrali interne) con fenomeni in estensione in giornata a quelle adriatiche (soprattutto sulle Marche), e in propagazione con il passare delle ore al basso Tirreno, fino al nord della Sicilia e all'alta Puglia entro fine giornata.

Neve sull'Appennino centro-settentrionali dai 900/1200m, in calo fino a 600m la sera sui settori più a nord. Schiarite invece su Nordovest, ovest Emilia ed estreme regioni meridionali, salvo addensamenti e nevischio sulle Alpi confinali centro-occidentali. In questa fase ci si attende un calo delle temperature al Centro-Nord, accompagnato da un deciso rinforzo del vento che tenderà a divenire di Maestrale, soprattutto sul Tirreno e intorno alle due isole maggiori, con raffiche di fohn al Nordovest e Bora sul Triestino.stabile attesa per la prossima settimana.