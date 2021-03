Tennis: Sinner vola ai quarti di finale del torneo di Marsiglia

Jannik Sinner vince 6-4 6-1 contro il francese Hugo Gaston e si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Marsiglia in Francia di tennis maschile. Nei sedicesimi di finale il diciannovenne altoatesino aveva superato 7-6 6-7 7-5 l’altro francese Gregoire Barrere. Andreas Seppi vince 6-2 6-4 contro l’ucraino Sergiy Strakhovsky e si qualifica per il secondo turno del torneo di Biella.

E’ il terzo match tra questi due giocatori nella carriera di Seppi. Nel 2010 a Nizza in Francia vinse l’ucraino. Nel 2014 si impose Seppi a New York. L’ ucraino Iliya Marchenko supera 6-4 7-6 il taiwanese Tung Lin Wu. Il tedesco Peter Gojowczyk prevale 6-7 6-1 7-6 con il francese Quentin Halys.

L’ altro tedesco Matthias Bachinger si impone 6-2 6-4 sull’olandese Robin Haase. Salvatore Caruso è eliminato 6-4 7-6 dallo spagnolo Roberto Carballes Baena nel primo turno del torneo di Santiago del Cile. Marco Cecchinato perde nel primo turno 6-7 6-2 6-3 contro l’argentino Facundo Bagnis.