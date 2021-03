Via libera a voli Covid-tested Milano-New York

MILANO — Si registra il via libera alla sperimentazione dei voli "Covid-Tested" da e per gli Stati Uniti. Il provvedimento, afferma una nota Sea, favorirà il traffico aereo intercontinentale grazie a voli più sicuri. L'ordinanza prevede che tutti i passeggeri in partenza sulla tratta Milano-New York e viceversa dovranno presentare, all'atto dell'imbarco, una certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti il volo.In particolare, i passeggeri in arrivo a Malpensa, avranno la possibilità di evitare la quarantena o l'isolamento fiduciario, previsto per coloro che arrivano dagli Stati Uniti, effettuando un test antigenico in aeroporto. Questa fase sperimentale ha lo scopo di valutare l'efficacia e la funzionalità della nuova modalità di viaggio per contenere il rischio di contagi da Covid-19, con l'obiettivo di renderla più ampiamente disponibile in vista dell'estate.