Viaggi all'estero anche dalla zona rossa

Al rientro nella maggioranza dei casi è necessario sottoporsi al tampone. Per chi torna da Austria, Stati Uniti e Gran Bretagna c’è l’obbligo della quarantena. Non ci si potrà invece spostare tra Regioni in Italia - fino al 30 aprile - tranne che per motivi di lavoro, salute e necessità.

ROMA — Sarà possibile andare all’estero anche partendo da una zona rossa o arancione: lo spiega una nota del Ministero dell’Interno. I Paesi che si possono raggiungere sono: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco nel rispetto delle restrizioni locali.