Vincita Superenalotto, centrato un 5+1 a Galatina (Le) da 605.175 euro

Le vincite con punti 5 sono state realizzate a Agrigento (AG) presso il punto vendita Bar Tabacchi Genova situato in Via Mazzini 213 215 tramite Quick Pick e a Bojano (CB) presso il punto vendita Esso situato in Strada Statale KM 204 METRI 23 SNCSNC tramite Quick Pick. Il jackpot - riporta l'Agenzia Agimeg - continua a salire e arriva a 124,3 milioni di euro, davanti agli 86 milioni dell’Euromillions e ai 10 milioni di euro dell’Eurojackpot.





Negli Usa invece occhi puntati su Mega Millions e Powerball, che mettono sul piatto rispettivamente 105 e 200 milioni di dollari.

ROMA - Nessun ‘6’ nell’appuntamento con il Superenalotto di ieri, ma centrato un 5+1 da 605.175,32 euro. La vincita è stata realizzata a Galatina (LE) presso il punto vendita Caffe Matisse situato in Via Turati 1 tramite Schedina 2 Pannelli. Centrati anche due ‘5’ da 97.759,09 euro ciascuno e cinque “4 Stella” da 45.145,00 euro ciascuno.