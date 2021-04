- Accoltellamento nella notte nel quartiere Libertà di Bari, dove un uomo con precedenti penali, a seguito di un litigio, ha riportato ferite da arma da taglio al braccio ed al torace. Inutile la corsa in ospedale, in cui era arrivato in codice rosso, dove la vittima morirà dopo poche ore. Le indagini sono seguite dalla Polizia, in coordinamento con la Questura di Bari.