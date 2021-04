AnimaLiberAction lancia la Campagna #ADOTTAUNRIFUGIO

I Rifugi sono Oasi di pace che ospitano tanti animali salvati dagli allevamenti intensivi o da situazioni drammatiche di violenza e sfruttamento. Questi animali arrivano in condizioni igienico-sanitarie pessime quindi occorrono cure veterinarie che comportano spese anche molto elevate. Spese che si vanno ad aggiungere a quelle giornaliere, già numerose, per i mangimi e per le strutture all’interno del Santuario (stalle, cucce, recinti, ecc...).



Solitamente i gestori dei Rifugi programmano iniziative di beneficenza all’interno della struttura o vengono organizzati eventi benefit come cene o pranzi per aiutarli economicamente. Ma in questo periodo di restrizioni, tutto ciò non è possibile.



PERCHE’ NASCE QUESTA CAMPAGNA? - Ogni anno nel mondo sono circa 170 miliardi gli animali che vengono uccisi a scopo alimentare. Animali che vengono rinchiusi dalla nascita in minuscoli recinti al buio senza mai avere la possibilità di conoscere la libertà. Trattati come schiavi solo per arricchire le aziende alimentari.



La sorte per tutti questi animali è, purtroppo, già segnata quando vengono brutalmente strappati alle loro madri dopo pochi giorni di vita, per poi essere allontanati e rinchiusi, o caricati sui camion e trasportati verso i mattatoi.



Per fortuna alcuni di loro riescono a salvarsi da morte certa grazie all’intervento di associazioni animaliste o all’attivismo di singole persone che riescono a sottrarre queste anime innocenti da un crudele destino, per poi trasferirle in luoghi sicuri e protetti dove potranno finalmente conoscere la parola "amore" e vivere in completa libertà.



Questi luoghi sono appunto i Santuari che accolgono ogni anno tantissimi animali salvati dallo sfruttamento dell’uomo e sono gestiti da pochissimi volontari che hanno bisogno del sostegno di tutti noi. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.



Questo è il link della Raccolta Fondi:



https://buonacausa.org/cause/adotta-un-rifugio-2021



Potete verificare in totale trasparenza tutte le donazioni che stiamo raccogliendo che andranno interamente ai Santuari secondo le modalità indicate nella Raccolta.

La nostra Associazione resterà comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Potete verificare in totale trasparenza tutte le donazioni che stiamo raccogliendo che andranno interamente ai Santuari secondo le modalità indicate nella Raccolta.



Potete aiutarci a condividere l'evento che trovate al seguente link:





BARI - #ADOTTAUNRIFUGIO è una Raccolta Fondi Online che, dal 20 Marzo al 25 Aprile, aiuterà 20 Rifugi italiani ad affrontare le difficoltà di questo periodo a causa dell’emergenza #covid.