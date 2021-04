Arisa, da venerdì 23 aprile nelle radio il nuovo singolo 'Ortica'

Da venerdì 23 aprile sarà in radio e disponibile in digitale “Ortica”, il nuovo singolo di Arisa, prodotto da Pipshow Srl, su licenza esclusiva di Believe Digital Srl.

Scritta dalla stessa Arisa e prodotta con il Maestro Adriano Pennino, “Ortica” è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano. Un amore intenso che quando finisce si lascia dietro un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le foglie dell’ortica.