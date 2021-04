Bari, al via i lavori in piazza Umberto a Carbonara per l’installazione del nuovo impianto di illuminazione e di un sistema di videosorveglianza

BARI - Sono cominciati questa mattina gli interventi di riqualificazione complessiva dell’impianto di pubblica illuminazione in piazza Umberto I, a Carbonara. I lavori, che rientrano dall’accordo quadro per la riqualificazione, manutenzione ed estensione smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi e controllo tecnologico nel territorio del Municipio IV, prevedono l’installazione di 111 nuovi corpi illuminanti con luce bianca a led, attraverso i quali saranno illuminate diverse zone della piazza attualmente buie o in ombra e sarà possibile modulare la potenza dell’impianto in funzione delle effettive necessità. Contestualmente sarà realizzato un impianto di videosorveglianza al servizio della piazza, composto da 14 telecamere ad alta definizione con un sistema capillare di unità di ripresa in tecnologia 4k.“Dall’approvazione in giunta la scorsa settimana alla cantierizzazione dei lavori di questa mattina con l’azienda impegnata nelle operazioni di montaggio dei contenitori dei corpi illuminanti sotto il pergolato della piazza -. Li abbiamo scelti particolarmente resistenti in modo da non poter essere vandalizzati dagli incivili di turno. Le luci, di intensità pari a 3.000 gradi kelvin, saranno ben distribuite su tutto lo spazio pubblico proprio per illuminarne ogni angolo e sottrarlo a malviventi e malintenzionati. Subito dopo la fine di questo intervento, che dovrebbe terminare entro metà maggio, passeremo al giardino Rita Levi Montalcini, già illuminato due anni fa attraverso l’installazione di un impianto ex novo e che ora doteremo di un sistema di videosorveglianza, e poi nel parcheggio dello stadio San Nicola”.“I lavori appena avviati non solo abbelliranno uno spazio di aggregazione e socializzazione molto caro ai residenti di Carbonarama lo renderanno decisamente più sicuro rispetto al passato. Il mio augurio è che presto, con la fine della pandemia, si possa tornare a viverlo e ad animarlo come abbiamo sempre fatto”.L’importo complessivo dei lavori, pari a 638mila euro (di cui 336.000 per la pubblica illuminazione e 144.000 per la videosorveglianza in piazza Umberto, 69.000 per la videosorveglianza nel giardino Montalcini e 89.000 per la videosorveglianza in zona San Nicola), è compreso nel più ampio accordo quadro aggiudicato alla società cooperativa Elettricisti San Giuseppe di Rutigliano per un totale di 1 milione di euro.