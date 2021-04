Bari, Prefettura: intensificati i controlli anti Covid durante festività

BARI - "Il potenziamento programmato dell’attività di controllo anti Covid delle forze dell’ordine per tutto il weekend di Pasqua ha portato sul territorio dell’Area Metropolitana di Bari risultati soddisfacenti". Lo rende noto la"Nelle giornate di domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile - prosegue la nota - sono state n. 6812 le persone controllate, oltre a n. 178 esercizi commericiali. A seguito dei predetti controlli sono state n. 343 le persone sanzionate ed erogate n. 7 sanzioni ad esercizi e attività commerciali. Lo straordinario impegno di tutte le forze dell’ordine è stato particolarmente rigoroso, in particolar modo al fine di contrastare le classiche uscite fuori porta di Pasquetta. I controlli in campo proseguiranno anche nei prossimi giorni per non abbassare la guardia e riuscire a traghettare il territorio fuori da questo momento difficile, sotto il profilo della salute pubblica e dell’economia", conclude la nota della Prefettura.