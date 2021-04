La Puglia fanalino di coda nella somministrazione dei vaccini

La Puglia crolla dal secondo al terzultimo posto, risultando tra le regioni meno virtuose nella somministrazione del vaccino nella lotta contro il Covid. A rilevarlo sono i dati ministeriali pubblicati dal Sole24Ore, che rivelano come la Puglia abbia somministrato 'solo' 660.820 dosi, rispetto a agli 889.115 vaccini ricevuti, mostrandosi in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia indicata dal Governo nazionale.A lanciare l'allarme è il consigliere regionale Antonio Totolo, di 'Con' Emiliano: "Secondo una proiezione elaborata da Lab24 del Sole24Ore al ritmo di 10.582 inoculazioni al giorno (dati relativi all’ultima settimana), in Puglia ci vorrà più di 1 anno e 3 mesi per coprire il 70% della popolazione: 11 mesi di ritardo rispetto all’obiettivo iniziale del Governo, fissato ad agosto 2021, e dopo Sicilia, Campania e Calabria”.L'ex sindaco di Lucera continua: "Pur confidando nell'arrivo di nuove forniture di vaccini e nella conseguente accelerazione dei tempi di immunizzazione, è evidente che più di qualcosa vada ripensato”, proponendo infine al Governatore ed all'Assessore Lopalco di estendere l'attività vaccinale anche a tutti i medici ed infermieri in pensione, per accelerare il numero delle somministrazioni.